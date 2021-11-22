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Происшествия22 ноября 2021 10:11

Тамбовчанин во время ссоры схватил жену за шею и угрожал убийством

Ранее мужчина уже имел проблемы с законом
Ксения АЛЕШИНА
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В г. Рассказово Тамбовской области 19 ноября в квартире дома по улице Юбилейной произошла ссора между проживающими там супругами. В ходе конфликта 55-летний мужчина схватил 53-летнюю жену за шею и угрожал убийством. Испугавшись за свою жизнь, женщина обратилась в полицию.

- На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские утихомирили злоумышленника и доставили его в отдел полиции. Все участники конфликта в том числе и очевидцы были опрошены, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Установлено, что раньше злоумышленник уже имел проблемы с законом. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью".