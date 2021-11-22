В Тамбовской области автомобиль вылетел с трассы и угодил в кювет

Водитель потерял управление машиной Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы два человека, произошла 20 ноября в 11 часов 30 минут на 64 километре автодороги Р22 «Каспий-Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны-Волчки-Орел-Тамбов», проходящей по территории Токаревского района. 67-летний водитель автомобиля «Лада 211540» потерял управление машиной, она выскочила с трассы и угодила в кювет.

- Травмы в этом ДТП получили водитель и 42-летний пассажир автомобиля, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчин доставили в Токаревскую ЦРБ