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Происшествия22 ноября 2021 11:05

В Тамбовской области автомобиль вылетел с трассы и угодил в кювет

В аварии пострадали два человека
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель потерял управление машиной

Водитель потерял управление машиной

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы два человека, произошла 20 ноября в 11 часов 30 минут на 64 километре автодороги Р22 «Каспий-Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны-Волчки-Орел-Тамбов», проходящей по территории Токаревского района. 67-летний водитель автомобиля «Лада 211540» потерял управление машиной, она выскочила с трассы и угодила в кювет.

- Травмы в этом ДТП получили водитель и 42-летний пассажир автомобиля, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчин доставили в Токаревскую ЦРБ