В Тамбове произошла массовая авария

Участниками аварии стали несколько машин Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Массовая авария произошла в Тамбове 20 ноября в 11 часов 20 минут на улице Киквидзе около дома №1«А» города Тамбова. 49-летний водитель автомобиля «Лада Гранта»

не учел дорожные и метеорологические условия, потерял управление и его машину вынесло на встречную полосу. Там легковушка столкнулась с «Лада Веста», под управлением 31-летнего мужчины. По инерции автомобиль «Лада Гранта» продолжил движение и столкнулся с «Хендай Солярис», под управлением 35-летнего водителя. После этого в «Гранту» врезался автомобиль «Ситроен С4».

- В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля «Лада Веста», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.