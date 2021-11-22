Тамбовчанка перевела мошенникам почти 800 тысяч рублей в надежде преумножить сбережения

В дежурную часть МОМВД России «Кирсановский» позвонила 52-летняя местная жительница. Она пояснила, что стала жертвой мошенников. На место преступления выехала следственно-оперативная группа.

Во время опроса потерпевшая рассказала, что в Интернете нашла рекламу, в которой говорилось о том, что опытные специалисты приумножат состояние. Женщина позвонила по указанному телефону, и ей тут же ответили. Мошенник заверил, что с ней будут работать самые профессиональные сотрудники. Сначала жительница Кирсанова перевела на указанный счет небольшую сумму.

Спустя какое-то время потерпевшей перезвонили и сообщили, что успешно вложенные деньги принесли ей хорошие доведены, и тут же предложили повысить ставки. В течение месяца женщина переводила деньги мошенникам. Когда у нее закончились собственные средства, то она пошла в банк и взяла кредит. В общей сложности аферисты выманили у нее 784 000 рублей.

- Тамбовская полиция предупреждает, прежде чем вкладывать куда-либо деньги нужно досконально проверить финансовую организацию, есть ли у нее лицензия, по крайней мере, погуглить отзывы по ней. Обсуждать вопросы, связанные с инвестициями по телефону, не лучший вариант, обязательно необходимо идентифицировать ваших «аналитиков», в том числе пробить паспортные данные и существуют ли вообще такие люди и брокерские структуры, - напоминают тамбовчанам в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Если в отношении Вас совершены противоправные действия, то незамедлительно обратитесь в полицию любым удобным способом, например, по телефонам – «02» или 102.