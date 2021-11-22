Коронавирус в Тамбове, последние новости на 22 ноября: за сутки заболели 208 человек

За сутки на Тамбовщине коронавирусом заразились 208 человек. В число заболевших вошли 76 мужчин, 117 женщин и 15 детей (мальчики 2,2,3,8,8,11,15,16,16,17 лет, девочки 5,10,13,16,17 лет). Возраст взрослых составляет от 18 до 90 лет. В настоящее время на госпитализации с Covid-19 находятся 1026 жителей региона.

– Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением человек – 1445, – сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 52984 случая заболевания ковидом из них 49708 человек выздоровели. Выписано из больниц – 33139 пациентов.