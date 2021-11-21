209 тамбовчан заразились коронавирусом за сутки

В Тамбовской области за сутки выявили 209 новых случаев коронавируса. Как сообщил региональный оперштаб 22 ноября, заразились 66 мужчин, 116 женщин, 27 детей (мальчики 1,1,1,1,5,6,7,8,9,11,13,17,17,17 лет, девочки 1,2,3,3,4,7,7,8,9,14,16,16,17 лет). Возраст взрослых от 18 до 89 лет. Всего за время пандемии в регионе зафиксировали 52 776 случаев ковида.

49 630 пациентов выздоровели: 24617 выписали из стационара, 25013 сняли с амбулаторного наблюдения по выздоровлению. На госпитализации – 1002 человека. На домашнем карантине – 1394. Сняты с наблюдения на дому – 66808. Выписаны из больниц – 33106.

Первый этап вакцинации против коронавируса прошли 445 556 тамбовчан (66,6% от подлежащего населения). Две прививки сделали 410 838 человек.