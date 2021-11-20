В администрации Тамбова появились новые руководители комитетов

В администрации Тамбова произошли кадровые изменения. Председателем комитета по делам горожан и связям с общественностью назначена Татьяна Владимировна Долгих, которая в разные периоды работала помощником главы администрации Тамбова, начальником отдела защиты прав потребителей, председателем комитета потребительского рынка товаров и услуг.

Председателем комитета по экономическому развитию и торговле назначена Эльвира Викторовна Смольякова, которая перешла на работу в администрацию Тамбова из управления экономической политики администрации области. Новый комитет образован путём объединения в одно подразделение комитетов по экономике и потребительского рынка, товаров и услуг.

Председателем административного комитета администрации Тамбова назначен Вячеслав Александрович Баранов, который несколько последних месяцев работал начальником контрольного управления городской администрации, а до этого времени находился на преподавательской работе в ТГТУ.

- Контрольный комитет администрации Тамбова возглавила Людмила Васильевна Воробьева, ранее работавшая в управлении государственного жилищного надзора Тамбовской области и администрации Мичуринска, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.