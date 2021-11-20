На Тамбовщине устраняют последствия снегопада

В Тамбовской области осадки начались утром, и сейчас в обработке пескосоляной смесью проезжей части федеральных трасс, подведомственных ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, задействовано порядка 35 единиц спецтехники, израсходовано более 550 тонн материалов.

Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, 20 и 21 ноября такие неблагоприятные погодные условия сохранятся. Дорожные предприятия, отвечающие за содержание федеральных трасс, предупреждены и приведены в режим готовности. В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы задействовать в Тамбовской области 181 единицу техники.

- Количество специализированных дорожных машин регулируется согласно обстановке на дорогах. Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме. Контроль за ситуацией осуществляется, в том числе, при помощи системы спутникового метео- и видеоконтроля, расположенной вдоль сети федеральных автодорог. Упрдор Москва-Волгоград призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники, - пояснили в управлении автодороги Москва-Волгоград.

В случае нештатных ситуаций на трассе тамбовчане могут обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: (4752) 726044.