Коронавирус в Тамбове, последние новости на 20 ноября: за сутки заболели 212 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 20 ноября, 52567 человек. 49370 заболевших выздоровели, 1314 тамбовчанин умерли, 10 из них за последние сутки. 20 ноября зафиксировали 212 новых случаев, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 82 мужчины и 111 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, а также 19 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 985 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.