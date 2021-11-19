В Котовске сотрудники мэрии могут попасть на работу, только предъявив QR-код

В администрации Котовска начал действовать пропускной режим для сотрудников по QR-кодам. Теперь пройти на свое рабочее место работники городской администрации и других организаций, располагающихся в здании, могут только при предъявлении сертификата о вакцинации, перенесенном заболевании COVID-19 или имея временный медотвод от вакцинации.

- У всех наших сотрудников есть требуемые документы, и все с пониманием относятся к сложившейся ситуации, - говорит заместитель главы администрации города Александр Плаксин. - Предъявить QR-код можно распечатанным на бумаге или в электронном виде — на экране смартфона или другого гаджета. Диспетчеры ЕДДС, контролирующие вход в здание администрации, считывают его через специальную установленную программу. Процедура занимает совсем немного времени, позволяя заодно контролировать, не пора ли сотруднику делать ревакцинацию. В дальнейшем аналогичные меры будут приниматься и в других бюджетных учреждениях города.