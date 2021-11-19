Перед сотрудниками двух тамбовских предприятий погасили долги по зарплате

Следователи СУ СКР по Тамбовской области завершили разбирательство по уголовному делу в отношении руководителя АО «Первомайскхиммаш» и ООО «Первомайскхиммаш», подозреваемого в совершении преступлений по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По версии следствия, мужчина в нарушение требований закона об очередности списания денежных средств с банковского счета, определяющих приоритет по списанию денежных средств на оплату труда лицам, состоящим в трудовых отношениях, свыше трех месяцев не направил денежные средства на полную выплату заработной платы работникам возглавляемых организаций. В целях поддержания рентабельности коммерческих организаций, поступающие денежные средства он перераспределял на цели, связанные с обеспечением деятельности фирм, расчеты с контрагентами и кредиторами. Таким образом, задолженность по заработной плате перед 289 работниками АО «Первомайскхиммаш» с июня по сентябрь 2020 года составила более 23 миллионов рублей, а перед 57 работниками ООО «Первомайскхиммаш» с мая по сентябрь 2020 года – свыше 2 миллионов рублей.

- В рамках расследования уголовного дела работодатель в полном объеме погасил имевшуюся перед работниками задолженность по оплате труда, в связи с чем следователь посчитал возможным удовлетворить его ходатайство о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.