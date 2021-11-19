Тамбовчанин, насмерть сбивший 14-летнего подростка, отправится в колонию на 7,8 лет

Мужчину отправили в колонию почти на 8 лет Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В суде вынесли приговор 29-летнему жителю Мучкапского района, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием и судом установлено, что вечером 11 мая этого года мужчина, управляя легковым автомобилем ВАЗ-2110 в состоянии алкогольного опьянения, превысил разрешенную скорость движения и около дома № 93 по улице Красная Москва рабочего поселка Мучкапский совершил наезд на двигавшийся в попутном направлении кроссовый мотоцикл марки «РВМ» под управлением 14-летнего подростка. После совершения дорожно-транспортного происшествия (ДТП) злоумышленник скрылся. Очевидцы произошедшего сразу вызвали скорую помощь. От полученных в результате ДТП телесных повреждений потерпевший скончался в реанимационном отделении районной больницы.

- На период следствия фигуранту по ходатайству следствия избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.

Известно, на момент совершения ДТП в отношении фигуранта уже имелся административный материал по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

- Приговором Мучкапского районного суда Тамбовской области с учетом позиции государственного обвинения виновнику ДТП назначено наказание в виде 7 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, - рассказала старший помощник прокурора Тамбовской области Ирина Сморокова.