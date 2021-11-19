В МФЦ тамбовчане могут получить сертификат о вакцинации с qr-кодом

С 16 ноября многофункциональные центры региона получили доступ к регистру лиц, переболевших или вакцинированных от COVID-19. Теперь они предоставляют услугу по распечатке сертификатов. Как отметила исполняющая обязанности директора Уполномоченного МФЦ Тамбовской области Ирина Кочурова, услуга оказалась очень востребованной жителями региона. В частности, за первые три дня ее оказания услугу получили более 1,6 тысячи тамбовчан.

- Чаще всего за получением бумажного сертификата к нам обращаются люди старшего возраста и студенты. В эти дни в многофункциональные центры приходит много жителей региона. Но само получение услуги занимает около 2 минут, - говорит Ирина Кочурова.

В многофункциональных центрах Тамбовской области распечатать сертификат с qr-кодом, подтверждающим вакцинацию от COVID-19 или факт перенесенного заболевания, можно двумя способами. Тамбовчане могут воспользоваться специально оборудованным рабочим местом с доступом к порталу госуслуг. При этом инструкции по работе с ресурсом размещены на каждом специально оборудованном рабочем месте, консультационную и организационно-техническую поддержку оказывают сотрудники МФЦ.

Заявители, не имеющие личного кабинета на портале госуслуг, могут получить сертификат в «окне» обслуживания. Работник МФЦ направит запрос в регистр лиц больных COVID-19 и вакцинированных от вируса, после чего распечатает полученный сертификат. Для получения услуги в «окне» обслуживания заявителей необходимо получить талон по предварительной записи или по живой очереди.