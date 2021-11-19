В Тамбовском районе детская школа искусств получила новое оборудование и инструменты

Обновление материально-технической базы школы стало возможным благодаря нацпроекту "Культура" Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В поселке Строитель Тамбовского района детская школа искусств получила новые музыкальные инструменты, учебную литературу и оборудование. На эти цели было направлено около 4,6 миллиона рублей в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Ребята уже сыграли на новых инструментах свой первый концерт.

- Фортепиано, баяны, аккордеоны, флейты, гитары, скрипки, балалайки, удобная мебель для учебных кабинетов, мольберты, учебные доски, учебно-методическая литература – все новое и современное. Такое существенное обновление материально-технической базы школы, несомненно, будет способствовать профессиональному росту учащихся,- сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

В настоящее время в детской школе искусств поселка Строитель обучаются 918 человек. В заведении есть как предпрофессиональные программы обучения, так и общеразвивающие по музыкальному, хореографическому творчеству и живописи.