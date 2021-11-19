В Тамбове в аварии пострадали двое маленьких детей

Травмы в аварии получили три человека Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали двое детей произошла 18 ноября в 17 часов 30 минут в районе дома №65 на улице Интернациональная города Тамбова. 29-летняя женщина, управляя автомобилем «Opel Astra» на регулируемом перекрестке, поворачивая налево, столкнулась с «Kia Rio»под управлением женщины-водителя. Она двигалась по улице Интернациональная и пересекала перекресток в прямом направлении.

- В результате ДТП травмы получила 29-летняя водитель автомобиля «Kia Rio», она сама обратилась в больницу, а также пассажиры автомобиля «Opel Astra», 6-летняя девочка и 4-летний мальчик, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Детей с травмами доставили в областную детскую клиническую больницу.