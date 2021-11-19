Тамбовской медицине выделили почти 21 миллион рублей на борьбу с коронавирусом

Система здравоохранения региона получит 20,967 миллиона рублей на дополнительные меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписал врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

Как пояснили в управлении здравоохранения, в ближайшее время будут развернуты дополнительные койки для госпитализации больных коронавирусом, в том числе с кислородной поддержкой. Выделенные средства направят на приобретение 12 аппаратов инвазивной вентиляции легких для ГКБ №3 Тамбова и больницы имени Архиепископа Луки.

- Кроме того в Тамбовской областной больнице и Уваровской ЦРБ будут проведены ремонтные работы по дополнительной подводке системы централизованной подачи кислорода, а также системы снабжения медицинскими газами одного из отделений ГКБ №3 Тамбова, - сообщает пресс-служба региональной администрации.