Тамбовская пенсионерка отдала мошенникам 250 тысяч рублей якобы за спасение внучки

В дежурную часть полиции 15 ноября обратилась 82-летняя тамбовчанка. Пенсионерка пояснила, что накануне на домашний телефон ей поступил звонок. На другом конце провода якобы была ее внучка, которая проживает в столице. Родственница сильно плакала и пыталась объяснить, что стала виновницей ДТП.

Затем связь прервалась и старушке перезвонили с другого номера. Мужчина представился сотрудником отдела полиции по г. Москва и пояснил, что внучка, как пешеход, стала виновницей аварии, где пострадали люди.

Мнимый сотрудник полиции оперировал достаточно точными данными о внучке потерпевшей, что и ввело ее в заблуждение. Чтобы избежать возбуждения уголовного дела в отношении внучки, ей необходимо было заплатить 150 000 рублей. Женщина согласилась отдать озвученную сумму, которую успела накопить.

Чтобы окончательно запутать жертву, мошенник попросил написать заявление в полицию и обманным путем узнал адрес, где проживает женщина. Далее по инструкции пенсионерка должна была дождаться якобы сотрудника полиции г. Тамбова и передать ему деньги. Спустя некоторое время, к ней действительно пришел мужчина, представился сотрудником полиции и забрал оговоренную сумму.

Но не успела тамбовчанка прийти в себя, как ей вновь позвонил тот же сотрудник полиции из Москвы. На этот раз он сказал, что ее внучке требуется срочное лечение, на которое необходимо 100 000 рублей. Тут же к пожилой женщине вернулся «тамбовский полицейский» и забрал эти деньги.

Спустя какое-то время бабушка все-таки решила узнать у сына, что произошло с внучкой. Как оказалось, с ней все было в порядке, и ни в каком ДТП она не участвовала. Потерпевшая сразу обратилась в правоохранительные органы.

Полицейские в ходе розыска быстро нашли липового тамбовского полицейского. Им оказался неоднократно судимый тамбовчанин. 29-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

- В ходе допроса сотрудники полиции установили, что через распространенный мессенджер он узнал о возможном заработке. Мужчина понимал, что его действия будут заведомо уголовно наказуемы, но он решил подзаработать. Ему была определена роль курьера, который должен взять деньги и отправить на счет, а себе оставить 10 000 рублей за проделанную работу. Ему был передан адрес пенсионерки, все инструкции и информация о том, каким образом обманывают жертву, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Также полицейские проводят мероприятия по поиску остальных аферистов.