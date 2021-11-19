Тамбовчанам обещают снег с дождем и усиление ветра

По информации тамбовского ЦГМС, в субботу, 20 ноября, под влиянием глубокого циклона с центром над Центральным федеральным округом возможны неблагоприятные погодные явления.

В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег, дождь, налипание снега на проводах, деревьях, сооружениях и конструкциях, усиление ветра до 15-20 м/с.

- Количество осадков может достичь 10-20 мм. Преобладающая температура воздуха 0..+3, при отрицательных значениях возможно образование гололедицы, - сообщают специалисты.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо сообщить об этом по номерам вызова экстренных служб по телефону: «101» (для мобильных телефонов), «01» (для городских телефонов). Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Тамбовской области: 8 (4752) 72-99-50.