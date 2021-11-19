Коронавирус в Тамбове, последние новости на 19 ноября: за сутки заболели 214 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 19 ноября, 52355 человек. 49245 заболевших выздоровели, 1291 тамбовчанин умер, 12 из них за последние сутки. 19 ноября зафиксировали 214 новых случаев, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 75 мужчин и 126 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, а также 13 детей от 1 года до 14 лет.

- На госпитализации находятся 1009 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.