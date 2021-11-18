Тамбовские полицейские раскрыли кражу свеклы и семян подсолнечника

В Тамбовской области полицейские за прошедшие сутки раскрыли две кражи сельхозпродукции. Так, 17 ноября в отделение полиции села Староюрьево поступило сообщение о совершенном преступлении на местном агропредприятии.

На вызов в деревню Редькино выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили рабочих и осмотрели территорию. Было установлено, что неизвестные похитили около тонны свеклы и скрылись. На земле стражи порядка обнаружили следы гужевой повозки. Именно по этим следам сотрудники уголовного розыска вышли к домам в деревне и выяснили, кто из местных жителей имеет лошадей.

Предполагаемых преступников задержали и опросили. Они дали признательные показания. Как оказалось, кражу совершили мужчины 34 и 63 лет. Они вывезли с поля на гужевой повозке 1 240 кг сахарной свеклы. Как оказалось, овощи злоумышленники хотели пустить на корм скоту.

- Похищенная сельхозпродукция изъята и возвращена законному владельцу. Установлено, что ранее задержанные неоднократно привлекались к уголовной ответственности за кражи и были судимы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 статьи 158 УК РФ "Кража".

Похожий случай произошел в эти же сутки в Рассказовском районе. В дежурную часть полиции поступило сообщение от руководства местного агропредприятия, расположенного в селе Никольское. Полицейские установили, что с охраняемой территории похитили семена подсолнечника. Подозрение пало на рабочих, которые могли проникнуть туда свободным доступом.

Стражи правопорядка опросил персонал и изъяли запись с камер видеонаблюдения. По полученному видеоматериалу кражу удалось раскрыть. Еще 5 октября в 22:30 трое рабочих вступили в сговор и на транспорте вывезли за пределы территории 1050 кг семян подсолнечника, которые они в дальнейшем по дешевке.

Сотрудники полиции задержали троих мужчин: 31 и двух 39-летних. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ "Кража".