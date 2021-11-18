Тамбовчанину, распылившему полицейским в глаза газовый баллончик, вынесли приговор

В Тамбове 28-летнего жителя осудили за применение насилия в отношении полицейских, исполняющих свои служебные обязанности по ч. 2 ст.318 УК РФ. Преступление произошло преступление 11 ноября 2020 года. Сотрудники полиции выехали на полученный сигнал на улицу Свободную, где происходил конфликт между жильцами одного из домов.

Полицейские попросили злоумышленника, который находился в алкогольным опьянении, успокоиться. В этот момент тамбовчанин вытащил из кармана газовый баллончик и распылил его стражам порядка прямо в глаза. В итоге сотрудники правопорядка получили повреждения.

- Мужчину признали виновным в совершении данного преступления. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев (условно), с испытательным сроком на 3 года, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.