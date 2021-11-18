В Тамбове водители и кондукторы общественного транспорта полностью привиты от ковида

В областном центре прошла очередная проверка выполнения противоэпидемических мер водителями, кондукторами и пассажирами Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове на остановке Чичканова прошла проверка выполнения противоэпидемических мер водителями, кондукторами и пассажирами в 50 автобусах.

Так, был составлен один протокол об административном нарушении на пассажирку, которая отказалась надеть маску. Еще 9 пассажиров получили устное предупреждение. Среди водителей и кондукторов нарушений не выявлено.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в рейде приняли участие представители муниципальных учреждений, структурных подразделений администрации и представителей органов охраны правопорядка.

— Транспортные маршруты города обслуживают 11 транспортных предприятий и на сегодняшний день 100 процентов водителей и кондукторов прошли вакцинацию. С целью снижения рисков заражения мы проводим совместные рейды в автобусах, ежедневно проверяется порядка 50 автобусов в различных точках города. Предупреждаем пассажиров о необходимости использования средств индивидуальной защиты, о необходимости вакцинации им напоминает звуковой информатор в салоне. Большинство пассажиров соблюдает масочный режим, маски есть с собой практически у всех. Но особенно упрямых приходится штрафовать, — прокомментировал и.о. генерального директора муниципального учреждения «Пассажирские перевозки» Александр Иванов.