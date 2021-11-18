На Тамбовщине официально завершился пожароопасный сезон

В настоящее время специалисты готовятся к лесовосстановительным работам Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовской области официально завершился пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписали в администрации региона. Ситуация стабилизировалась благодаря похолоданию и выпадению осадков.

- В этом году пожароопасный сезон выдался продолжительным и стартовал раньше обычного – 12 апреля. В целом он был непростым. Но благодаря активной работе, направленной на снижение рисков возникновения и распространения пожаров, крупных пожаров на землях лесного фонда не допущено, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

По информации регионального управления лесами, в июне-июле текущего года на Тамбовщине была аномально сухая и жаркая погода. Крупных возгораний за пожароопасный сезон не произошло.

Всего спасатели ликвидировали девять лесных пожаров на общей площади 17,86 га. Это меньше, чем в 2020 году. Тога было зарегистрировано 14 пожаров на общей площади 100,34 га.

В настоящее время специалисты готовятся к лесовосстановительным работам – они заготавливают семена основных лесообразующих пород. Пока что лесхозы региона заготовили 7,8 тонны семян дуба черешчатого, а также приступили к заготовке шишек сосны обыкновенной. Планируется собрать не менее 60 тонн лесосеменного сырья, из которого получится около 600 килограмм семян сосны обыкновенной.