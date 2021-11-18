Шесть улиц Тамбова временно останутся без света

Как сообщили в АО «ОРЭС-Тамбов», 19 ноября в областном центре будет прекращена подача электроэнергии на шести улицах.
В связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 и 6кВ с 9.00 до 16.00:
- ул. Южная, д. 1-105;
- ул. Астраханская, д. 122-130.
На время проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции с 13.30 до 16.30:
- пл. Красноармейская, д. 5-7А;
- ул. Советская, д. 5/12;
- ул. Пионерская, д. 5А-10А;
- ул. Уборевича, д. 9-11.
Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит извинения за доставленные неудобства.