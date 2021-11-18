Шесть улиц Тамбова временно останутся без света

Как сообщили в АО «ОРЭС-Тамбов», 19 ноября в областном центре будет прекращена подача электроэнергии на шести улицах.

В связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 и 6кВ с 9.00 до 16.00:

- ул. Южная, д. 1-105;

- ул. Астраханская, д. 122-130.

На время проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции с 13.30 до 16.30:

- пл. Красноармейская, д. 5-7А;

- ул. Советская, д. 5/12;

- ул. Пионерская, д. 5А-10А;

- ул. Уборевича, д. 9-11.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит извинения за доставленные неудобства.