В Тамбовской области под машину попали двое детей

В ДТП пострадали мальчики 11 и 16 лет Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Сразу две аварии с участием несовершеннолетних произошли в Тамбовской области за минувшие сутки. Первое ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний, произошло 17 ноября в 16 часов 45 минут на улице Карла Маркса около дома №287 города Тамбова. 25-летний водитель автомобиля «Volkswagen Toureg» наехал на 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

- В результате ДТП пешехода с травмами на автомобиле скорой помощи доставили в областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Еще одна авария, в которой пострадал 16-летний мальчик, произошла 17 ноября в 18 часов 20 минут на улице Сакко и Ванцетти около дома №84 города Моршанска. Подросток попал под колеса автомобиля «Lada 219170», которым управлял 36-летний мужчина. Мальчика доставили в Моршанскую ЦРБ,