Тамбовчанин расправился с сожительницей ударом ножа в ногу

Следователи Тамбовского МСО СУ СК по региону завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя села Тулиновка, обвиняемого в совершении преступления, по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, будучи пьяным, поссорился со своей 55-летней сожительницей и ударил ее ножом в левую голень. В результате полученного ранения и острой кровопотери женщина скончалась на месте.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Тамбовской области.