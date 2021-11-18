Тамбовчанин с косой напал на полицейских

В Никифоровском районном суде вынесен приговор в отношении ранее судимого 56-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти.

Установлено, что в августе этого года два сотрудника полиции прибыли к мужчине домой, чтобы получить от него объяснения по уголовному делу. Тамбовчанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взял в руки косу и направился в сторону полицейских с угрозами. Преступление он совершил в период условного осуждения.

- С учетом мнения государственного обвинителя, мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СУК по Тамбовской области.