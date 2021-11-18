Коронавирус в Тамбове, последние новости на 18 ноября: за сутки заболели 211 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 18 ноября, 52141 человек. 49063 заболевших выздоровели, 1279 тамбовчан умерли, 11 из них за последние сутки. 18 ноября зафиксировали 211 новых случаев, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 75 мужчин и 116 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, а также 20 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 985 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.