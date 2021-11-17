Тамбовчанин после вмешательства приставов расплатился с долгами

В Советское районное отделение судебных приставов УФССП России по Тамбовской области на принудительное исполнение поступило сводное исполнительное производство, возбужденное в отношении местного жителя. Проживающий в Тамбове 40-летний мужчина вовремя не оплачивал налоги, ежемесячные платежи по потребительскому кредиту, а также не в полном объеме исполнял финансовые обязательства перед своим сыном. Его долг достиг 335 тысяч рублей, в том числе 37 тысяч алиментных платежей.

- В ходе исполнительных действий судебный пристав установил, что в собственности у должника имеется квартира. Чтобы побудить мужчину рассчитаться с долгом, он наложил запрет регистрационных действий на недвижимое имущество. Данная мера принудительного исполнения оказалась эффективной. Тамбовчанин нашел денежные средства и погасил задолженность в полном объеме, вернув себе право распоряжаться квартирой по своему усмотрению, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.