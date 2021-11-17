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Происшествия17 ноября 2021 12:00

Тамбовчанин выгнал приятеля из дома и до смерти избил его

Преступление произошло в Уварово
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Уваровском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в преступлении по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 15 ноября 64-летний потерпевший и подозреваемый распивали спиртные напитки в жилище последнего. В ходе общения между ними на почве криминального прошлого произошёл словесный конфликт, после которого хозяин дома потребовал от гостя покинуть помещение. На улице конфликт перерос в драку, в ходе которой злоумышленник нанес своему знакомому несколько ударов стеклянной бутылкой по голове. Увидев, что мужчина потерял сознание, подозреваемый вызвал скорую медицинскую помощь, по приезду которой была констатирована смерть потерпевшего.

- В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Расследование уголовного дела продолжается.