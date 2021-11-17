В Тамбовской области «Первомайскхиммаш» выплатил сотрудникам более 15 млн долгов по зарплате

В Тамбовской области после вмешательства прокуратуры АО «Первомайскхиммаш» выплатило своим работникам более 15,5 млн рублей долгов по зарплате. Ранее в ходе проведенной проверки было установлено, что предприятие имеет долги перед 250 сотрудниками на сумму более 30 млн рублей.

- В связи с нарушением трудовых прав работников по постановлению прокуратуры юридическое лицо неоднократно привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ "Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы", ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ "Совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 5. 27 КоАП РФ, повторно", - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

По материалам прокурорской проверки следственным органом были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ "Полная невыплата свыше трех месяцев заработной платы" и ст. 330 УК РФ "Самоуправство".

В рамках сводного исполнительного производства вынесены постановления об обращении взыскания на счета организации. Окончание исполнительного производства находится на контроле прокуратуры области.