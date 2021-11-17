В Тамбове двое мужчин обокрали цех по производству тротуарной плитки

В Тамбове 16 ноября в полицию поступило сообщение о краже из цеха по производству тротуарной плитки, расположенного на улице Бастионной. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что из цеха пропали две углошлифовальные машинки.

Сотрудники полиции опросили 40-летнего предпринимателя и его работников. Место кражи было осмотрено, а также изъята запись с ближайшей от места происшествия камеры видеонаблюдения.

Как установили стражи правопорядка, 28 октября двое бывших работников данного цеха вечером совершили кражу инструмента, который они в дальнейшем продали. Вырученные средства мужчины потратили на личные нужды.

Злоумышленниками оказались мужчины 54 и 25 лет. В отделе полиции они дали признательные показания. Теперь тамбовчанам придется возместить причинённый материальный ущерб потерпевшему.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ "Кража", - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.