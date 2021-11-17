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Происшествия17 ноября 2021 10:00

В Тамбовском районе отечественная легковушка сбила пешехода

34-летнего мужчину госпитализировали в медучреждение
Ксения АЛЕШИНА
Авария случилась в Большой Липовице

Авария случилась в Большой Липовице

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария произошла 16 ноября в 20:20 на 8-м километре автодороги «Каспий-Большая Липовица-Серебряки» в Тамбовском районе. 34-летний водитель отечественного авто «ВАЗ-21144» сбил 51-летнего мужчину.

Установлено, что потерпевший двигался по проезжей части в попутном направлении движению транспортных средств.

- В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями был доставлен в Городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.