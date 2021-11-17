В Тамбовском районе отечественная легковушка сбила пешехода

Авария случилась в Большой Липовице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария произошла 16 ноября в 20:20 на 8-м километре автодороги «Каспий-Большая Липовица-Серебряки» в Тамбовском районе. 34-летний водитель отечественного авто «ВАЗ-21144» сбил 51-летнего мужчину.

Установлено, что потерпевший двигался по проезжей части в попутном направлении движению транспортных средств.

- В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями был доставлен в Городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.