На Тамбовщине водитель автомобиля «ГАЗ» попал в больницу после ДТП с самосвалом

ДТП произошло в Уметском районе Тамбовской области Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария произошла 16 ноября в три часа дня на 34-м километре автодороги «Тамбов-Пенза-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки» - граница с Республикой Казахстан в Уметском районе. 27-летний водитель «ГАЗ-3009» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся в попутном направлении самосвалом «МАЗ-551605», за рулем которого находился 44-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель «ГАЗ-3009» получил телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи был доставлен в ТОГБУЗ «Уметская ЦРБ», - сообщают в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.