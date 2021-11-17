Тамбовчанин воровал чужие авто и сдавал их на металлолом

В отдел полиции №3 УМВД России по г. Тамбову за помощью обратилась 46-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что неизвестный пытался похитить принадлежащий ей автомобиль «ГАЗ Валдай», припаркованный во дворе многоквартирного дома. Совершить преступление злоумышленник не смог, поскольку потерпевшей удалось его спугнуть.

В ходе розыска преступника полицейским поступили еще два заявления от местных жителей. Потерпевшие сообщили, что на улице Московской №10В они не обнаружили на парковке свои автомобили «BMW» и «Mitsubishi».

Сотрудники полиции вычислили злоумышленника. Им оказался 48-летний ранее судимый местный житель. По предварительной информации, мужчина хотел подзаработать денег. Он примечал легковушки, которыми якобы, по его мнению, давно никто не пользовался, после чего с помощью эвакуатора перевозил их и сдавал в пункт приема металла. На продаже чужого имущества тамбовчанин заработал 29 000 рублей.

- Автомобиль «BMW» сотрудниками полиции был обнаружен и изъят, а вот иномарка «Mitsubishi» уже утилизирована, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».