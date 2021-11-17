Из коллектора на ул. Базарной в Тамбове достали 40 килограммов тряпок

Тамбовчане отправляют в канализацию то, что находиться там не должно

Сотрудники тамбовского водоканала извлекли из 500-миллиметрового центрального коллектора на улице Базарной почти 40 килограммов мокрых тряпок. Именно их пребывание в трубе вызвало засор, на который пожаловались жители близлежащих домов.

Игнорирование потребителями правил пользования канализацией по-прежнему является самой частой причиной засоров в Тамбове. По словам специалистов одной из главных проблем в последние месяцы стала влажная туалетная бумага.

- Не все ее виды растворимы в воде, а значит сбрасывать ее в унитаз нельзя, только если обратное не указано на упаковке, - говорят в пресс-службе РКС-Тамбов. - При этом большинство производителей растворимой влажной туалетной бумаги настоятельно рекомендуют смывать не более двух частей за один раз.

Фото РКС-Тамбов