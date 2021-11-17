Тамбовчанина задержали за кражу банковской карты у пенсионерки

В Тамбове злоумышленник украл у 64-летней женщины банковскую карту и решил ее обналичить. Воришка тратил деньги в магазинах на различные продукты питания и спиртное. Общая сумма потраченного составила 1394 рубля. Женщина не сразу сообразила, что с ее счета утекают деньги, а когда поняла, то обратилась в полицию.

Сотрудники полиции проверили счет пенсионерки и выяснили, в каких магазинах и когда злоумышленник расплачивался ее картой. По записям с камер видеонаблюдения стражи порядка составили описание вора. В ходе розыска 29-летнего жителя улицы Гастелло задержали.

- Он сознался в краже. Теперь задержанному придется возместить ущерб из своего кармана. Установлено, что ранее мужчина уже имел за плечами криминальный опыт, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража с банковского счета".