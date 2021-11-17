Коронавирус в Тамбове, последние новости на 17 ноября: за сутки заболели 213 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 17 ноября, 51930 человек. 48884 заболевших выздоровели, 1268 тамбовчан умерли, 9 из них за последние сутки. 17 ноября зафиксировали 213 новых случаев, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 80 мужчин и 115 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, а также 18 детей от 1 года до 15 лет.

- На госпитализации находятся 1000 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.