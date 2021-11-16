Молодые тамбовчане угнали «пятнашку» с улицы Никифоровской

В Тамбове полицейские раскрыли преступление. Ранее 1 ноября в отдел полиции обратился 23-летний молодой человек с сообщением об угоне. На сигнал оперативно выехали сотрудники полиции. Было установлено, что на улице Никифоровской возле дома потерпевшего находился его автомобиль ВАЗ-2115. Авто не было оборудовано сигнализацией, что оказалось на руку угонщикам. Неизвестные проникли в салон «пятнашки» и угнали машину. Вдоволь накатавшись, они бросили ее недалеко от места парковки.

- Полицейские нашли автомобиль и вернули потерпевшему. Салон транспортного средства тщательно осмотрели эксперты-криминалисты. На руле и в других местах были обнаружены следы пальцев рук злоумышленников, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

В ходе розыска стражи порядка нашли и задержали троих тамбовчан: 20, 19 и 17 лет. Парни дали признательные показания в отделе полиции. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 166 УКРФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".