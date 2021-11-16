В Тамбовской области забраковали десятки тонн опасных продуктов

Государственная ветеринарная служба региона на регулярной основе проводит мониторинг и ветеринарно-санитарную экспертизу пищевой продукции. Это позволяет избежать попадание опасной продукции в оптово-розничную продажу и, соответственно, на столы потребителей.

За 9 месяцев текущего года государственные ветеринарно-санитарные эксперты региональной госветслужбы провели более 5 миллионов экспертиз мясосырья, продукции животноводства, рыбы и морепродуктов.

По результатам проведенных лабораторных исследований не допущено в реализацию потребителю более 60 тонн опасного или недоброкачественного мяса и субпродуктов, свыше 1 тонны - молочной продукции, более 0,1 тонны – рыбы и около 4 тонн овощей и фруктов.

- Получить консультации по вопросам проведения ветсанэкспертизы подконтрольной госветслужбе продукции можно по телефонам: 79-24-90 (управление ветеринарии Тамбовской области) и 72-57-15 (ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория»), - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.