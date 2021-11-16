Тамбовчанам отключат свет на 14 улицах

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», 17 ноября в областном центре временно отключат электричество на 14 улицах. В связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 и 6 кВ света не будет с 8.30 до 16.30:

- ул. Южная, д. 1-105;

- ул. Астраханская, д. 120-146;

На время проведения в трансформаторной подстанции:

- профилактических ремонтных работ с 9.00 до 11.30:

ул. Социалистическая, д. 58-78;

ул. Воровского, д. 55-66;

ул. Летняя, д. 55-64;

ул. Жемчужникова, д. 59-68;

ул. 2-я Высотная, д. 2-8;

- профилактических ремонтных работ с 14.00 до 16.30 по Моршанскому ш., д. 24Д.

На время проведения персоналом «Дирекции благоустройства и озеленения» опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 13.00:

- ул. Загородная, д. 21-40;

- ул. Михайлова, д. 44-64;

- ул. Краснодонская, д. 21-40;

- ул. Лысогорская, д. 21-39;

- ул. Широкая, д. 73-93;

- ул. Трудовая, д. 21-39.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит извинения за доставленные неудобства.