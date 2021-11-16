Госдума одобрила социально значимые поправки ЕР по проекту бюджета

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Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, приоритеты «Единой России» остаются прежними: это поддержка семей с детьми, защита отдельных категорий граждан, совершенствование системы образования и здравоохранения. Бюджет должен быть основой для развития страны и обеспечить весь спектр социальных гарантий граждан.

«Наша задача – добиться, чтобы бюджетные средства дошли до каждого человека», – сказал Медведев.

По итогам обсуждений с общественниками и экспертами «Единая Россия» предложила выделить дополнительные средства на социальную и молодежную политику, поддержку общественных организаций, развитие села и инфраструктуры. Поправки касаются и таких программ, как обеспечение жильем инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года. На эти цели предлагается выделить около семи миллиардов рублей.

Дополнительные 1,5 миллиарда рублей предлагается направить и на программу долговременного ухода за пожилыми людьми.

Еще 2,3 миллиарда рублей «Единая Россия» предлагает дополнительно выделить на покупку лекарственных препаратов для ВИЧ-инфицированных. Это позволит к 2030 году выйти на 95% охвата таких пациентов.

На ремонт дорог в регионах партия предложила выделять еще 20 миллиардов рублей ежегодно в дополнение к уже запланированным 30 миллиардам.

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Как сообщает сайт ER.ru, таким образом партия предлагает увеличить госрасходы на социально важные направления в следующие три года на 107 миллиардов рублей. Как подчеркнул министр финансов Антон Силуанов, поправки партии направлены на поддержку людей и развитие экономики.

«Государственный бюджет позволяет найти финансовые ресурсы в рамках второго чтения и обеспечить изложенные предложения. Мы это отработаем на площадках Государственной думы», – сказал он.

«Поправки, подготовленные «Единой Россией» ко второму чтению федерального бюджета, важны для всей страны, и Тамбовская область как ее часть не исключение. Очень важно, что свое отражение в документе нашли такие направления, как увеличение финансирования жилищной программы для инвалидов, программы занятости для молодежи, повышение качества системы долговременного ухода за пожилыми людьми. В частности, эти положения защищают права уязвимых категорий граждан, которым требуется дополнительная поддержка. Об этом мы в том числе говорили с самими жителями на многочисленных встречах, которые провели в этом году. Тамбовская областная дума в ноябре приступит к работе над региональным бюджетом на будущий год. Я уверен, что члены фракции «Единая Россия», как и коллеги из федерального парламента, обеспечат социальную ориентированность бюджета», - прокомментировал Евгений Матушкин, член генерального совета «Единой России», председатель Тамбовской областной думы.