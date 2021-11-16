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Общество16 ноября 2021 15:00

У жительницы Тамбовщины забрали «Газель» из-за долгов по кредитам и налогам

Приставы пустят автомобиль с молотка в счет погашения задолженности
Ксения АЛЕШИНА

В Тамбовской области жительница Мордово задолжала по кредитным и налоговым платежам 290 тысяч рублей. При этом погашать долг женщина не собиралась. В связи с этим судебные приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля «ГАЗ 33021», который принадлежал должнице.

- Однако это не побудило гражданку оплатить задолженность. Тогда судебный пристав прибыл по адресу проживания должницы, установил транспортное средство и произвел его опись и арест с участием понятых, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

После оценки стоимости «Газель» будет принудительно реализована в счет погашения задолженности.