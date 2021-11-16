Тамбовчанин расправился с приятельницей, которая отказала ему в интимной близости

14 ноября недалеко от Фабричного проезда города Рассказово обнаружили тело 55-летней местной жительницы. Эксперты установили, что причиной ее смерти стала тупая травма грудной клетки. По данному факту в Рассказовском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В совершении преступления заподозрили знакомого погибшей – 36-летнего местного жителя.

По версии следствия, вечером 13 ноября мужчина и его приятельница в посадках за магазином употребляли спиртные напитки. В процессе распития алкоголя мужчина предложил знакомой вступить с ним в половую связь, на что она ответила отказом.

Разозлившись, рассказовец избил ее, нанося удары кулаками и ногами в область живота и груди. Увидев, что женщина потеряла сознание, мужчина скрылся с места происшествия.

- В настоящее время подозреваемый задержан, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Расследование уголовного дела продолжается.