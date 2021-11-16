Трое тамбовчан «пропили» металл, который украли со двора жилого дома

В отдел полиции № 2 по г. Тамбову поступило сообщение о краже с улицы Астраханской. Стражи порядка выехали на место преступления и пообщались с потерпевшим. 60-летний житель областного центра рассказал, что ночью к нему во двор проникли неизвестные и украли металлические изделия весом около 70 кг.

- Сотрудники полиции осмотрели место кражи и обнаружили следы обуви трех злоумышленников. Также стражи порядка опросили соседей потерпевшего, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

В ходе розыска полицейские вышли на след предполагаемых преступников и задержали их. Злоумышленниками оказались двое жителей улицы Астраханской 42 и 33 лет, а также 34-летний мужчина, проживающий на улице Карбышева.

В отделе полиции задержанные дали признательные показания. Установлено, что похищенные металлические изделия мужчины сдали в пункт приема металла. Выручив деньги, тамбовчане сразу же потратили их на спиртное.

Ранее задержанные уже попадались на кражах и имели проблемы с законом. В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. А ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору".