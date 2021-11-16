В программу «Чистая вода» включили три объекта в Тамбове

В рамках реализации в Тамбове проекта «Чистая вода» в него включены несколько объектов: водовод в поселке Ласки с закольцовкой по ул. Чкалова и переключение многоквартирных жилых домов в микрорайоне Тамбов-6 от отдельно стоящей скважины к централизованной системе водоснабжения.

На оба объекта на данный момент получено положительное заключение экспертизы. Стоимость строительства водовода составляет без малого 8 млн рублей, второй проект оценивается в сумму почти 8,5 млн рублей. Соглашения о выделении средств регионального бюджета бюджету города Тамбова подписаны и в соответствии с протокольными поручениями организована работа по размещению муниципального заказа.

В 2023 году в рамках проекта «Чистая вода» в областном центре запланировано проведение реконструкции водозаборного узла № 6 и системы очистки с прокладкой водовода диаметром 600 мм протяженностью 3,7 км от водозаборного узла № 6 до пересечения улиц Рылеева и Запрудная и водовода диаметром 160-300 мм протяженностью 5,3 км, который соединит водоводы по улицам Магистральная, Бастионная, Киквидзе.

- Стоимость строительства согласно экспертизе составляет 162 688 тыс. рублей, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - Бюджетная заявка на выделение средств федерального бюджета направлена в управление ТЭК и ЖКХ Тамбовской области.