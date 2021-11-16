Тамбовчане оформили ипотеку почти на 17 миллиардов рублей

В Тамбовской области за девять месяцев этого года выдано почти 7,3 тысяч ипотечных кредитов. Это выше прошлогодних показателей почти на 11%. С начала года тамбовчане оформили ипотеку на сумму 16,8 миллиарда рублей. Объем ипотечных кредитов за десять месяцев 2021-го относительно аналогичного периода прошлого года вырос почти на 28%.

Средний размер кредита сентябре 2021 года составил 2,4 миллиона рублей, увеличившись за год на 19%. Изменился и средний срок кредитования — с 19 до 21 года. Своевременно обслуживаются 99,7% ипотечных жилищных кредитов.

- Число выданных ипотечных кредитов в III квартале этого года на 21% ниже относительно показателя предыдущего года, что связано с изменением условий льготной ипотеки на новостройки. При этом в августе Правительство РФ расширило условия госпрограммы льготной семейной ипотеки, и к сентябрю снова наметилась положительная динамика жилищного кредитования, – сказал управляющий Отделением Тамбов Банка России Михаил Носенков.