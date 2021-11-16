Тамбовчанка за рулем иномарки протаранила на трассе машину и вылетела в кювет

Иномарка оказалась в кювете и врезалась в дерево Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала женщина, случилась 15 ноября в 8 часов 40 минут на 127 километре автодороги «Тамбов –Шацк», на территории Моршанского района. 31-летняя водитель автомобиля «Хендэ Элантра» не выбрала безопасную дистанцию до движущейся впереди машины и столкнулась с ехавшим перед ней «Рено Логан», под управлением 40-летней женщины. От удара автомобиль «Хендэ Элантра» продолжил движение, съехал с дороги в левый по ходу движения кювет и врезался дерево.

- В результате ДТП травмы получила водитель автомобиля «Хендэ Элантра», на месте аварии женщину осмотрели медики скорой, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.