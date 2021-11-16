В Тамбовской области 27-летний мужчина попал под фуру и отлетел в легковой автомобиль

Мужчина попал под большегруз, а потом отлетел в легковушку Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб молодой мужчина, произошла 15 ноября в 8 часов вечера на 471 километре автодороги «Р-22 Каспий», на территории Тамбовского района. 45-летний водитель, управлявший автомобилем «МАЗ 6430С9-520-020» с полуприцепом-цистерной «СЕСПЕЛЬ», наехал на 27-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги справа налево относительно направления движения транспорта.

- В результате наезда мужчину отбросило на двигавшийся во встречном направлении автомобиль «MITSUBISHI LANCER», под управлением 39-летнего водителя. От полученных травм пешеход скончался на месте.