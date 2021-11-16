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Происшествия16 ноября 2021 8:22

Мичуринец украл из нежилого дома более 20 автомобильных колес

Добычей вора также стали санки, велосипед и другое имущество
Ксения АЛЕШИНА

В дежурную часть ОМВД России по г. Мичуринску поступило сообщение от местного жителя. Мужчина рассказал, что из нежилого дома по улице Гражданской неизвестный свободным доступом похитил имущество.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе работы на месте происшествия полицейские установили, что кражу совершил ранее судимый 49-летний житель наукограда.

Злоумышленник похитил 22 автомобильных колеса без дисков, 2 автомобильных колеса с дисками, воздушный компрессор, детский велосипед «Стелс», детские зимние санки, а также 4 автомобильных рейлинга.

- Мужчина был опрошен, получены признательные показания. В настоящее время по данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.